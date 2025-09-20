Journées Européennes du Patrimoine Le Lavoir Chambellay

Quai de la Mayenne Chambellay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine au lavoir de Chambellay, les 20 et 21 septembre 2025.

Petite balade en autonomie autour du pont, de l’octroi et du lavoir en bord de Mayenne. Mini exposition « le pont et l’octroi ». .

Quai de la Mayenne Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 10 54

