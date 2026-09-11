Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa Socoa Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Socoa · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa
Socoa Digue du marégraphe Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le premier marégraphe a été installé en 1875 sur la digue nord du port de Socoa. Découvrez son histoire ainsi que celle du marégraphe de type Brillié , en service de 1951 à 2000.
L’association d’archéologie sous-marine Urpeko Ondarea présentera également ses activités et une sélection de photos de ses découvertes. .
Socoa Digue du marégraphe Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa
L’événement Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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