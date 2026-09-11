Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa Socoa Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa

Socoa Digue du marégraphe Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le premier marégraphe a été installé en 1875 sur la digue nord du port de Socoa. Découvrez son histoire ainsi que celle du marégraphe de type Brillié , en service de 1951 à 2000.

L’association d’archéologie sous-marine Urpeko Ondarea présentera également ses activités et une sélection de photos de ses découvertes. .

Socoa Digue du marégraphe Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa

L’événement Journées européennes du patrimoine Le marégraphe de Socoa Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque