Journées Européennes du Patrimoine Le Mesnil-Thomas à travers le temps Le Mesnil-Thomas

Journées Européennes du Patrimoine Le Mesnil-Thomas à travers le temps Le Mesnil-Thomas samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Le Mesnil-Thomas à travers le temps

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Une histoire à travers le temps, c’est ce que vous propose l’amicale du Mesnil-Thomas. Des photos d’autrefois, des objets , des récits, des anecdotes vous feront voyager dans la vie d’antan. Déambulation dans l’Eglise Saint-Barthélemy. Ouvert à tous.

Une histoire à travers le temps, c’est ce que vous propose l’amicale du Mesnil-Thomas. Des photos d’autrefois, des objets , des récits, des anecdotes vous feront voyager dans la vie d’antan. Déambulation dans l’Eglise Saint-Barthélemy. Ouvert à tous. .

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire l-amicale-du-mesnil-thomas@laposte.net

English :

A story through time, that’s what the Mesnil-Thomas association is offering you. Photos, objects, stories and anecdotes will take you back in time. Stroll around Saint-Barthélemy Church. Open to all.

German :

Eine Geschichte durch die Zeit, das ist es, was Ihnen der Freundeskreis von Mesnil-Thomas anbietet. Fotos von früher, Gegenstände, Erzählungen und Anekdoten lassen Sie in das Leben von früher eintauchen. Spaziergang durch die Kirche Saint-Barthélemy. Offen für alle.

Italiano :

Una storia nel tempo, ecco cosa vi offre l’associazione Mesnil-Thomas. Foto di tempi passati, oggetti, storie e aneddoti vi faranno viaggiare nella vita di un tempo. Passeggiata intorno alla chiesa di Saint-Barthélemy. Aperto a tutti.

Espanol :

Una historia a través del tiempo, eso es lo que le ofrece la asociación Mesnil-Thomas. Fotos de tiempos pasados, objetos, historias y anécdotas le harán viajar por la vida de antaño. Paseo por la iglesia de Saint-Barthélemy. Abierto a todos.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Mesnil-Thomas à travers le temps Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2025-08-22 par OTs DU PERCHE