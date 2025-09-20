Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Le village Saou

Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Le village Saou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû

Le village A côté de la boulangerie Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez l’ancien Moulin à huile du village qui fonctionnait à l’énergie hydraulique grâce au canal de la Vèbre qui passe sous les maisons du village.

.

Le village A côté de la boulangerie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 99 04 06 decouverteforetsaou@gmail.com

English :

Discover the old oil mill of the village which was powered by water thanks to the Vèbre canal which passes under the houses of the village.

German :

Entdecken Sie die alte Ölmühle des Dorfes, die dank des Vèbre-Kanals, der unter den Häusern des Dorfes verläuft, mit Wasserkraft betrieben wurde.

Italiano :

Scoprite l’antico frantoio del villaggio, alimentato dall’acqua grazie al canale della Vèbre che passa sotto le case del villaggio.

Espanol :

Descubra el antiguo molino de aceite del pueblo, que funcionaba con agua gracias al canal de Vèbre que pasa por debajo de las casas del pueblo.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine le Moulin à Huile de Noix de Saoû Saou a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme