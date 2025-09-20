JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE MOULIN À VENT DE SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE Saint-Pierre-de-la-Fage

Chemin de la Roque Saint-Pierre-de-la-Fage Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage, est érigé à 620 mètres d’altitude sur la route du causse du Larzac, ce moulin-tour à farine, recensé comme ruine dès 1830 et restauré en 2005, est un lieu empreint d’histoire offrant une vue panoramique sur les paysages environnants.

Animé bénévolement par les membres de l’association des Amis du Moulin de Saint Pierre.

Tout public. Réservation obligatoire.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

Chemin de la Roque Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie +33 6 14 46 21 76

English :

The Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage stands at an altitude of 620 metres on the Causse du Larzac road. Listed as a ruin as early as 1830 and restored in 2005, it is a place steeped in history, offering panoramic views of the surrounding countryside.

Run on a voluntary basis by members of the Amis du Moulin de Saint Pierre association.

Open to all. Reservations required.

German :

Die Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage liegt in 620 m Höhe auf der Straße zum Causse du Larzac. Die Mühle wurde 1830 als Ruine eingestuft und 2005 restauriert. Sie ist ein geschichtsträchtiger Ort, der einen Panoramablick auf die umliegende Landschaft bietet.

Wird ehrenamtlich von den Mitgliedern des Vereins « Amis du Moulin de Saint Pierre » betreut.

Für jedes Publikum zugänglich. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage si trova a 620 metri di altitudine sulla strada Causse du Larzac; classificato come rudere nel 1830 e restaurato nel 2005, è un luogo ricco di storia con una vista panoramica sulla campagna circostante.

È gestito su base volontaria dai membri dell’associazione Amici del Moulin de Saint Pierre.

Aperto a tutti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El Moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage, situado a 620 metros de altitud en la carretera de Causse du Larzac, declarado en ruinas en 1830 y restaurado en 2005, es un lugar cargado de historia con una vista panorámica de los alrededores.

Está gestionado de forma voluntaria por los miembros de la asociación de Amigos del Moulin de Saint Pierre.

Abierto a todos. Imprescindible reservar.

