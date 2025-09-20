Journées européennes du patrimoine le moulin de Bel Air La Rabatelière

Journées européennes du patrimoine le moulin de Bel Air La Rabatelière samedi 20 septembre 2025.

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Bel Air La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 46 64 85 contact@moulinbel-air.com

L’événement Journées européennes du patrimoine le moulin de Bel Air La Rabatelière a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts