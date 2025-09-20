Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin de Radray Loisail

Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin de Radray Loisail samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin de Radray

Le Moulin de Radray Loisail Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Moulin de Radray vous ouvre ses portes. Au programme

– chantier en collaboration avec Maisons Paysannes de l’Orne restauration du mur cyclopéen du bief

– exposition des oeuvres de Pierre Amourette, céramiste

– exposition des oeuvres des jeunes du DAME de Nogent-le-Rotrou sur le thème des nichoirs .

Le Moulin de Radray Loisail 61400 Orne Normandie

English : Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin de Radray

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin de Radray Loisail a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE