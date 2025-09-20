Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Profitez de cette 42ème édition pour redécouvrir nos collections.



À cette occasion deux expositions temporaires vous attendent

– Michel Vaillant et le Circuit des Remparts Une belle histoire !

– Maurice Denis en quête d’ailleurs

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Take advantage of this 42nd edition to rediscover our collections.



On this occasion, two temporary exhibitions await you:

– Michel Vaillant et le Circuit des Remparts: Une belle histoire!

– Maurice Denis in search of elsewhere

German :

Nutzen Sie die 42. Ausgabe, um unsere Kollektionen wiederzuentdecken.



Bei dieser Gelegenheit erwarten Sie zwei Sonderausstellungen:

– Michel Vaillant und der Circuit des Remparts: Eine schöne Geschichte!

– Maurice Denis auf der Suche nach dem Anderen

Italiano :

Approfittate di questa 42ª edizione per riscoprire le nostre collezioni.



Per l’occasione saranno allestite due mostre temporanee:

– Michel Vaillant e il Circuit des Remparts: una grande storia!

– Maurice Denis alla ricerca dell’altrove

Espanol :

Aproveche esta 42ª edición para redescubrir nuestras colecciones.



Para la ocasión, se presentarán dos exposiciones temporales:

– Michel Vaillant y el Circuit des Remparts: ¡Una gran historia!

– Maurice Denis en busca de otra parte

