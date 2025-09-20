Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Profitez de cette 42ème édition pour redécouvrir nos collections.
À cette occasion deux expositions temporaires vous attendent
– Michel Vaillant et le Circuit des Remparts Une belle histoire !
– Maurice Denis en quête d’ailleurs
.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Take advantage of this 42nd edition to rediscover our collections.
On this occasion, two temporary exhibitions await you:
– Michel Vaillant et le Circuit des Remparts: Une belle histoire!
– Maurice Denis in search of elsewhere
German :
Nutzen Sie die 42. Ausgabe, um unsere Kollektionen wiederzuentdecken.
Bei dieser Gelegenheit erwarten Sie zwei Sonderausstellungen:
– Michel Vaillant und der Circuit des Remparts: Eine schöne Geschichte!
– Maurice Denis auf der Suche nach dem Anderen
Italiano :
Approfittate di questa 42ª edizione per riscoprire le nostre collezioni.
Per l’occasione saranno allestite due mostre temporanee:
– Michel Vaillant e il Circuit des Remparts: una grande storia!
– Maurice Denis alla ricerca dell’altrove
Espanol :
Aproveche esta 42ª edición para redescubrir nuestras colecciones.
Para la ocasión, se presentarán dos exposiciones temporales:
– Michel Vaillant y el Circuit des Remparts: ¡Una gran historia!
– Maurice Denis en busca de otra parte
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême