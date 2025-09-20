Journées Européennes du Patrimoine Le Musée du Papier Musée du Papier Angoulême

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez profiter des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter gratuitement la collection permanente et l’exposition temporaire ‘Patrice Begnier, Architectures de papier’ du Musée du Papier.

English :

Take advantage of the European Heritage Days to visit the Musée du Papier’s permanent collection and temporary exhibition ‘Patrice Begnier, Architectures de papier’, free of charge.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um kostenlos die Dauerausstellung und die Sonderausstellung ‘Patrice Begnier, Architectures de papier’ des Papiermuseums zu besuchen.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per visitare gratuitamente la collezione permanente e la mostra temporanea « Patrice Begnier, Architectures de papier » al Musée du Papier.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para visitar gratuitamente la colección permanente y la exposición temporal « Patrice Begnier, Architectures de papier » del Museo del Papel.

