Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises Salies-de-Béarn dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises

15 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Au cœur d’une typique maison béarnaise, la fabuleuse histoire de Salies-de-Béarn et de ses sources salées vous est racontée ! Vous pouvez découvrir comment le sel a façonné la ville et contribué à son essor. Le sel à Salies, c’est la colonne vertébrale de l’histoire de cette petite cité béarnaise, station thermale et touristique. Plusieurs espaces de visites répartis sur 3 niveaux vous sont présentés, créant une visite ludique et expressive pour tous les publics.

Les origines de l’exploitation du sel depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à l’époque moderne (atelier du façonneur de sel et espace Part-Prenants)

Salies, la cité au double visage dès 1850, le quartier thermal se développe en parallèle du vieux bourg, populaire, où se maintiennent les traditions béarnaises

Pourquoi du sel à Salies ? Présentation de la géologie de Salies et du Béarn des gaves. .

15 Rue des Puits Salants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98 museedusel64@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises

German : Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises

L’événement Journées Européennes du Patrimoine le musée du Sel et des Traditions Béarnaises Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Béarn des Gaves