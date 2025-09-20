Journées européennes du patrimoine LE NOUVEAU CASINO ET SON ARCHITECTE Fécamp

Devant l’Office de Tourisme Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Visite guidée.

Née en Angleterre, la mode des bains de mer, réputés pour leurs vertus thérapeutiques, a tôt fait de s’exporter de Brighton à Fécamp. Plusieurs casinos se sont succédé depuis 1832, du fait de la mode, des incendies, de la guerre… et du réchauffement climatique.

Inauguré en 2024, le nouveau casino de Fécamp a quitté le front de mer pour s’installer au cœur des bassins, offrant une nouvelle vue panoramique du haut de sa terrasse. Son architecte partagera ses inspirations, les spécificités d’un casino et les étapes du projet devenu réalité. .

Devant l’Office de Tourisme Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

