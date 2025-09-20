Journées européennes du patrimoine : Le patrimoine agricole deuillois Parc de la chevrette Deuil-la-Barre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Samedi 20 septembre de 11h à 19h

– 11h : Inauguration des Journées du patrimoine, de l’exposition « Le patrimoine agricole deuillois et des environs » et de la seconde partie des podcasts « Les voyageurs du temps » dans le Parc de La Chevrette et au Musée Michel Bourlet (Parcours audio immersif)

De 11h à 19h :

– Visites commentées du Musée Michel Bourlet, de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Le patrimoine agricole Deuillois et des environs ». Par l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine de Deuil

– Promenade à dos d’âne de 14h30 à 18h – Association Anes en Vexin

– Ferme pédagogique – Association Les Z’herbes folles

Venez découvrir les animaux de la ferme pédagogique de Pontoise dont les espèces sont essentiellement des races Françaises à faibles effectifs ou en voie d’extinction comme les Moutons Thônes et Marthod et les chèvres des Fossés qui viendront volontiers au contact du public pour une caresse. Nous vous présentons également les lapins Papillon et Angora, les poules, les canards et les oies. Les animations proposées permettront à chacun de devenir acteur de ses découvertes en participant activement aux activités :

Animations : Permis brouette avec remise de diplôme / Travail de la laine et fabrication de bracelet / Fabrication de sachet de tisane / Fabrication du beurre et dégustation

– Atelier cuisine autour des « mauvaises herbes » et vente de confitures bio – Association A l’Ecoute de la nature

– Découverte des produits du terroir et artisans

– 16h : Gouter offert 100% local !

– Exposition de matériel agricole : Divers matériels agricoles, dont les plus volumineux, seront exposés dans le parc de la Chevrette, en particulier la dernière charrette construite par les établissements Miché, de Deuil, en 1946.

– Ateliers créatifs et maquillage par le Service jeunesse

– Jeux en bois

– Foodtruck Be good’n

– Théâtre, danses, contes sur le Patrimoine agricole De 14h30 à 19h dans le parc

Petites saynètes drolatiques et instructives, tout au long de la journée, basées sur des contes de 10 à 20 minutes, jouées plusieurs fois à différents endroits du Parc de la Chevrette :

« Les grenouilles du lac Marchais » / « Le potager » / « Le crédit du tracteur » / « Les poires et le train » / « Le vin et la Vieille »

Dimanche 21 septembre

Ouverture du Musée Michel Bourlet de 14h à 18h30

– VISITES de l’exposition temporaire « Le patrimoine agricole deuillois et des environs » et de l’exposition permanente au Musée Michel Bourlet.

Visites commentées de l’exposition temporaire à 14h30, 15h30 et 16h30.

Sur résa : 06 81 69 83 31 ou sur ahpdlb@gmail.com

– A 14h30, BALADE proposée par l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine de Deuil-La Barre : « Suivez les briques, elles vont vous étonner ».

Matériau de construction utilisé depuis l’Antiquité, les utilisations de la brique sont multiples et ses qualités étonnantes. Elle est souvent discrète mais pas toujours. Elle a permis d’édifier des monuments prestigieux, châteaux, cathédrales mais aussi des demeures plus modestes ou des bâtiments publics.

Au fil des rues de Deuil, entre le centre ancien et le quartier de la gare de Deuil-Montmagny, nous allons la (re)découvrir dans tous ses états ou presque.

Départ à 14h30 de la place des Victimes du V2 (durée environ 1h30).

Sur résa : 01 34 28 66 12 (semaine) ou au 06 81 69 83 31 (week-end) ou sur ahpdlb@gmail.com

Parc de la chevrette rue du château, 95170 Deuil-La Barre Deuil-la-Barre 95170 Val-d'Oise Île-de-France

La ville de Deuil-La Barre et l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine de Deuil-La Barre organisent cette année les Journées du Patrimoine sur le thème du patrimoine agricole. Journées européennes du patrimoine Patrimoine agricole

