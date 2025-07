Journées Européennes du Patrimoine « Le patrimoine architectural » Salle des fêtes Arrens-Marsous

Journées Européennes du Patrimoine « Le patrimoine architectural » Salle des fêtes Arrens-Marsous samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine « Le patrimoine architectural »

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Le thème de cette édition des Journées Européennes du patrimoine sera « Le Patrimoine architectural ».

À Arrens-Marsous, la Chapelle de Pouey-Laün sera mise en valeur, également appelée Chapelle dorée, classée au titre des Monuments historiques depuis 1954.

Horaires visites commentées 10h / 11h / 15h / 16h / 17h.

Réservation nécessaire à la mairie d’Arrens-Marsous 05 62 97 02 54.

Pique-nique « champêtre » (prévoir casse-croute à partager), animé par « En cadence », musique et danses traditionnelles. .

English :

The theme of this year’s European Heritage Days is « Architectural Heritage ».

In Arrens-Marsous, the Chapelle de Pouey-Laün, also known as the Chapelle dorée, listed as a Monument Historique since 1954, will be highlighted.

German :

Das Thema der diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals lautet « Das architektonische Erbe ».

In Arrens-Marsous wird die Kapelle von Pouey-Laün hervorgehoben, die auch Goldene Kapelle genannt wird und seit 1954 unter Denkmalschutz steht.

Italiano :

Il tema delle Giornate europee del patrimonio di quest’anno è il « Patrimonio architettonico ».

Ad Arrens-Marsous, sarà messa in evidenza la Chapelle de Pouey-Laün, nota anche come Chapelle dorée, iscritta nella lista dei monumenti storici dal 1954.

Espanol :

El tema de las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año es « Patrimonio arquitectónico ».

En Arrens-Marsous se destacará la Chapelle de Pouey-Laün, también conocida como Chapelle dorée, declarada Monumento Histórico desde 1954.

