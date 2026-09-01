Journées européennes du patrimoine – Le Pavillon des jouets : Visite guidée du Pavillon des Jouets Le Pavillon des jouets Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine – Le Pavillon des jouets : Visite guidée du Pavillon des Jouets

Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de la thématique 2026 « Patrimoine en danger », le Pavillon des Jouets met en avant son histoire. Cette ancienne usine de torréfaction de 1920, épargnée par les bombardements de 1944, illustre la fragilité du patrimoine industriel.

Sa transformation en centre d’Art Contemporain illustre une autre forme de sauvegarde : préserver en réinventant, protéger en donnant une nouvelle vie.

Informations pratiques :

– Horaire : de 10h30 à 18h

– Gratuit .

Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine – Le Pavillon des jouets : Visite guidée du Pavillon des Jouets

L’événement Journées européennes du patrimoine – Le Pavillon des jouets : Visite guidée du Pavillon des Jouets Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération