Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Monde de Marcel Pagnol Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Monde de Marcel Pagnol

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Pas de visite guidée les 20 et 21 septembre. Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne Bouches-du-Rhône

Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 42e édition. À Aubagne, c’est l’occasion de visiter nos musées gratuits ces deux jours.

Le Petit Monde de Marcel Pagnol est une institution patrimoniale chère au cœur des aubagnaises et des aubagnais, réalisé par Daniel Scaturro Meilleur Ouvrier de France.

Découvrez aussi l’histoire et l’œuvre de la mère des santons Thérèse Neveu. .

Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

The Journées du Patrimoine are back for their 42nd edition. In Aubagne, it’s a chance to visit our free museums on both days.

German :

Die Tage des Kulturerbes kehren mit ihrer 42. Ausgabe zurück. In Aubagne bietet sich an diesen beiden Tagen die Gelegenheit, unsere Museen kostenlos zu besuchen.

Italiano :

Le Giornate del Patrimonio tornano per la loro 42ª edizione. Ad Aubagne è possibile visitare gratuitamente i nostri musei durante le due giornate.

Espanol :

Vuelven las Jornadas del Patrimonio en su 42ª edición. En Aubagne, podrá visitar gratuitamente nuestros museos durante dos días.

