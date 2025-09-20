Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget

Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché

Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’Association La Superbe a pour but le développement et l’administration d’un lieu d’accueil de créations artistiques, artisanales, sportives, d’un lieu d’échanges, d’apprentissages, de découvertes nature, avec la possibilité de séjours dans le cadre de ces différentes activités. Les journées du Patrimoine seront l’occasion d’ouvrir les portes du Petit Théâtre Perché et de faire découvrir son site exceptionnel.

Le samedi à 14h30 ce sont les adhérents, qui montent sur scène et qui font le spectacle chant, poésie, conte, slam… Un bonheur de partage et d’enthousiasme.

Le dimanche, à 14h30 Sandra Freire et Sophie Escudé-Quillet nous feront découvrir le site au cours d’une balade commentée sur l’histoire de la ferme et sur les superstitions anciennes liées aux traditions paysannes.

Ces deux journées seront rehaussées par les photos d’Adrien Basse-Catalinat. .

Le Petit Théâtre Perché 5 Chemin de Berdou Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.lasuperbe@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché

German : Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Petit Théâtre Perché Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay