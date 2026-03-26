Journées européennes du patrimoine

Haras du pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite du Haras libre et gratuit.

Profitez également en supplément du spectacle équestre, des promenades en attelage et des baptêmes poneys. .

Haras du pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-23 par Terres d’Argentan Intercom