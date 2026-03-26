Journées européennes du patrimoine Le Pin-au-Haras
Journées européennes du patrimoine Le Pin-au-Haras samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine
Haras du pin Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite du Haras libre et gratuit.
Profitez également en supplément du spectacle équestre, des promenades en attelage et des baptêmes poneys. .
Haras du pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-23 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Le Pin-au-Haras (Orne)
- Les visites du Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 1 avril 2026
- Baptêmes poneys ateliers soins du poney Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras 1 avril 2026
- Coup de projecteur Le Pin-au-Haras 1 avril 2026
- Exposition Simonne L’Hermitte du 4 avril au 7 juin 2026 Le Pin-au-Haras 4 avril 2026
- Promenade en attelage au Haras du Pin Le Pin-au-Haras 4 avril 2026