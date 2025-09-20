Journées Européennes du Patrimoine Le Plan Incliné Route du Plan Incliné Saint-Louis
Route du Plan Incliné Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller Saint-Louis Moselle
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Plan Incliné vous ouvre ses portes ! Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir cet ascenseur à bateaux unique en Europe. Entrée gratuite (autres formules payantes en supplément).Tout public
Route du Plan Incliné Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller Saint-Louis 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the Plan Incliné opens its doors to you! Take the opportunity to discover or rediscover this boat elevator, the only one of its kind in Europe. Free admission (other options available at extra charge).
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet der Plan Incliné seine Türen für Sie! Nutzen Sie die Gelegenheit, um dieses in Europa einzigartige Schiffshebewerk zu entdecken oder wiederzuentdecken. Eintritt frei (andere kostenpflichtige Angebote gegen Aufpreis).
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Plan Incliné vi apre le porte! Cogliete l’occasione per scoprire o riscoprire questo ascensore per barche, unico nel suo genere in Europa. Ingresso gratuito (altre opzioni disponibili a pagamento).
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Plan Incliné le abre sus puertas Aproveche la ocasión para descubrir o redescubrir este elevador de barcos, único en Europa. Entrada gratuita (otras opciones disponibles con coste adicional).
