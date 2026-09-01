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Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine

dimanche 20 septembre 2026 · La Mailleraye sur Seine · Arelaune-en-Seine

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Mailleraye sur Seine
Adresse
2890 Le Torps
Ville
76940 Arelaune-en-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Arelaune-en-Seine

Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps

La Mailleraye sur Seine 2890 Le Torps Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : ouverture exceptionnelle
Visites commentées avec les propriétaires

Ce prieuré est situé dans la forêt de Brotonne. Il était la propriété de l’abbaye de Jumièges de 1203 jusqu’à la Révolution. Il a été transformé en exploitation agricole au XIXe siècle (propriété privée).

Passage en mini-bus   .

La Mailleraye sur Seine 2890 Le Torps Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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