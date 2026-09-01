Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · La Mailleraye sur Seine · Arelaune-en-Seine
Informations pratiques
Arelaune-en-Seine
Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps
La Mailleraye sur Seine 2890 Le Torps Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : ouverture exceptionnelle
Visites commentées avec les propriétaires
Ce prieuré est situé dans la forêt de Brotonne. Il était la propriété de l’abbaye de Jumièges de 1203 jusqu’à la Révolution. Il a été transformé en exploitation agricole au XIXe siècle (propriété privée).
Passage en mini-bus .
La Mailleraye sur Seine 2890 Le Torps Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Le Prieuré Saint-Philibert du Torps Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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