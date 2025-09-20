#Journées Européennes du Patrimoine# Le puits de Koad Tevennog / Puñs Koad Tevennog Plouguerneau
Devant le puits Plouguerneau Finistère
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
LES ANIMATIONS DE PLOUGUERNEAU NATURE ENVIRONNEMENT
Abadennoù kinniget gant ar gevredigezh Plougerne Natur Endro
SUR LE THEME DE L’EAU nappes phréatiques, sources, puits, fontaines, lavoirs, ruisseaux, rivières…
An dour, eien, puñs, poull, feunteun, gouver, kanol, stêr…
PETITS CHANTIERS DU PATRIMOINE.
Labourioù bihan evit kempenn poulloù hag ur puñs. .
Devant le puits Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
