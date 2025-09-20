Journées Européennes du Patrimoine Le Rocher de Dabo Dabo

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Rocher de Dabo vous ouvre ses portes. Accès gratuit pendant les 2 jours.Tout public

Rocher de Dabo Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 07 47 51 tourisme@paysdephalsbourg.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Rocher de Dabo opens its doors to you. Free admission for 2 days.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet der Rocher de Dabo seine Türen für Sie. Der Zugang ist an beiden Tagen kostenlos.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Rocher de Dabo vi apre le porte. Ingresso gratuito per 2 giorni.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Rocher de Dabo le abre sus puertas. Entrada gratuita durante 2 días.

