Journées Européennes du Patrimoine le Saint-Mont révélé par notre archéologue Saint-Amé

Journées Européennes du Patrimoine le Saint-Mont révélé par notre archéologue

Route de Saint-Romary Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à une conférence exceptionnelle animée par Charles Kraemer, historien et archéologue, spécialiste du Saint-Mont.

Il partagera ses recherches sur ce site emblématique, berceau spirituel de Remiremont.

Attention l’accès se fait à pied par un chemin de randonnée. Prévoir des chaussures adaptées.Tout public

Route de Saint-Romary Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, attend an exceptional lecture by Charles Kraemer, historian and archaeologist, specialist in Saint-Mont.

He will share his research on this emblematic site, the spiritual cradle of Remiremont.

Please note: access is on foot via a hiking trail. Please bring suitable footwear.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie an einer außergewöhnlichen Konferenz teilnehmen, die von Charles Kraemer, einem Historiker und Archäologen, der sich auf Saint-Mont spezialisiert hat, geleitet wird.

Er wird seine Forschungen über diesen symbolträchtigen Ort, die spirituelle Wiege von Remiremont, mit Ihnen teilen.

Achtung: Der Zugang erfolgt zu Fuß über einen Wanderweg. Bitte geeignete Schuhe mitbringen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate a una conferenza speciale di Charles Kraemer, storico e archeologo, specialista di Saint-Mont.

Condividerà le sue ricerche su questo sito emblematico, culla spirituale di Remiremont.

Attenzione: l’accesso è a piedi attraverso un sentiero. Portare calzature adeguate.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, asista a una conferencia especial de Charles Kraemer, historiador y arqueólogo, especialista en Saint-Mont.

Compartirá sus investigaciones sobre este lugar emblemático, cuna espiritual del Remiremont.

Atención: acceso a pie por un sendero. Traer calzado adecuado.

