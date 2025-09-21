Journées européennes du patrimoine Le sémaphore de Socoa Ciboure

Journées européennes du patrimoine Le sémaphore de Socoa Ciboure dimanche 21 septembre 2025.

Rue du sémaphore Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Cette année encore, le sémaphore ouvre ses portes. Un accès exceptionnel au sommet de sa tour de 24m de haut et un panorama à 360° à couper le souffle !

Sur réservation à partir du 08/09/25 – .

Rue du sémaphore Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

