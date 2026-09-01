Journées européennes du patrimoine – Le sémaphore de Socoa – Complet Socoa Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – Le sémaphore de Socoa – Complet

Socoa Rue du sémaphore Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année encore, le sémaphore ouvre ses portes. Un accès exceptionnel au sommet de sa tour de 24m de haut et un panorama à 360° à couper le souffle !

Visites toutes les 30 min

Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme – Places limitées .

Socoa Rue du sémaphore Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine – Le sémaphore de Socoa – Complet

L’événement Journées européennes du patrimoine – Le sémaphore de Socoa – Complet Ciboure a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque