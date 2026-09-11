Journées Européennes du Patrimoine Le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes ! Centre administratif Martial Pascaud Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Journées Européennes du Patrimoine Le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes !

Centre administratif Martial Pascaud 17 Place Auguste Roche Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:30:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes des Archives communales de Saint-Junien et partez à la découverte des trésors de la mémoire locale. Découvrez les missions du service et accédez à des espaces habituellement fermés au public, au cœur des rayonnages où sont précieusement conservés de nombreux documents. Admirez des pièces exceptionnelles, dont le remarquable Plan Collin, un état topographique représentant la ville de Saint-Junien en 1655, et suivez les différentes étapes de sa restauration. Cette visite sera également l’occasion de découvrir le nouveau site internet des Archives. Une immersion passionnante dans l’histoire et le patrimoine de la ville, pour petits et grands curieux ! Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service par mail ou par téléphone. .

Centre administratif Martial Pascaud 17 Place Auguste Roche Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 85 archives@saint-junien.fr

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le service des Archives Communales de Saint-Junien vous ouvre ses portes ! Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin