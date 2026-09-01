JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LE TAC Saint-Julien-des-Points

Informations pratiques

Saint-Julien-des-Points

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LE TAC

Gare de Ste Cécile d’Andorge Saint-Julien-des-Points Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir le Train de l’Andorge en Cévennes ! Rendez-vous à partir de 15h pour un après-midi riche en découvertes et en animations : photos anciennes de la ligne du Céfédé, exposition de matériel roulant, film sur la construction de la ligne du TAC, rencontre avec un apiculteur local et jeux pour enfants.

Embarquez pour un après-midi au Train de l’Andorge !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un voyage à tarif réduit et venez découvrir l’histoire du Train de l’Andorge en Cévennes !

Rendez-vous à partir de 15h pour un après-midi placé sous le signe du patrimoine, de la découverte et du partage.

Au programme, de nombreuses animations pour petits et grands :

– Exposition de photos anciennes retraçant l’histoire de la ligne du Céfédé

– Découverte du matériel roulant

– Projection en continu d’un film consacré à la construction de la ligne du TAC

– Rencontre avec un apiculteur local passionné, qui vous fera découvrir son métier et son savoir-faire

– Jeux pour enfants : jeux en bois, quilles, pêche aux canards…

Et pour prolonger ce moment convivial, boissons et crêpes seront proposées sur place !

Une belle occasion de monter à bord, de remonter le temps et de découvrir autrement le patrimoine ferroviaire des Cévennes. .

Gare de Ste Cécile d’Andorge Saint-Julien-des-Points 48160 Lozère Occitanie

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English :

%C0 During European Heritage Days, take advantage of a discounted fare to explore the Andorge Train in the Cévennes! Join us starting at 3 p.m. for an afternoon full of discoveries and activities: old photos of the Cédéd line, an exhibition of rolling stock, a film about the construction of the TAC line, a meet-and-greet with a local beekeeper, and games for kids.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LE TAC Saint-Julien-des-Points a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère