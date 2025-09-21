Journées européennes du patrimoine – Le Temps qui pousse Le Jardin Extraordinaire Nantes

Journées européennes du patrimoine – Le Temps qui pousse Le Jardin Extraordinaire Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 11:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

L’écrivain Alain Damasio, figure phare de la science-fiction, propose avec Floriane Pochon, artiste sonore, d’arpenter avec ses oreilles et ses pieds le Jardin Extraordinaire. Un site étrange et luxuriant où pour eux, le temps pousse plus qu’il ne passe, en gerbes et en bourgeons, brassant souvenirs et avenirs, la bière et la pierre, les plantes et la farine qui vole, pour nous embarquer vers un futur à réécrire. Prélude à son ouverture, prévue pour 2028, la promenade offre à la Cité des Imaginaires son premier coup de bêche dans le sol fertile d’une programmation originale, qui parie sur le mouvement et la finesse du son pour ouvrir des hublots dans nos murs. Ici les voix montent, les passeurs hantent, les blocs stockent le temps.Une première invitation au voyage, à 20 000 mares sous le lieu, et qui nous fera faire le tour du jour en 80 mondes !S’y esquisse déjà l’esprit de la Cité, futur site nantais dédié à la puissance des récits et aux univers à inventer. Départ du Jardin ExtraordinaireTous les jours de 11h à 17h (dernier départ)Environ 35 min. à piedÉquipement audio fourni contre cautionOu avec votre smartphone et vos écouteurs (rendez-vous sur cette page).

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-extraordinaire-le