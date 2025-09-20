Journées Européennes du Patrimoine Le Thil

Journées Européennes du Patrimoine

Rue de l’Église Le Thil Eure

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Les Saints entreront en marchants, comme dans la chanson « Oh when the Saints go marching in ».

Possibilité de voir les statues de l’église Notre-Dame-du-Thil, à hauteur d’homme, sans avoir à lever la tête. L’occasion d’admirer certains détails peu visibles habituellement. .

Rue de l’Église Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com

