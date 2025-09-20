Journées Européennes du Patrimoine Le Thil
Journées Européennes du Patrimoine Le Thil samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Rue de l'Église Le Thil Eure
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Les Saints entreront en marchants, comme dans la chanson « Oh when the Saints go marching in ».
Possibilité de voir les statues de l’église Notre-Dame-du-Thil, à hauteur d’homme, sans avoir à lever la tête. L’occasion d’admirer certains détails peu visibles habituellement. .
