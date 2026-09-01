Informations pratiques

Le Thillot

Journées Européennes du Patrimoine

11bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:15:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Du Thillot à Château-Lambert les filons sous la frontière, quelle histoire ! Conférence donnée par Francis Pierre président de la SESAM (Société d’étude et de sauvegarde des anciennes mines) et responsable des fouilles sur le site minier du Thillot.Tout public

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11bis avenue de Verdun Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 24 98 90 mediatheque@lethillot88.fr

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English :

From Thillot to Château-Lambert—the veins beneath the border: what a story! Lecture given by Francis Pierre—president of SESAM (Society for the Study and Preservation of Historic Mines) and head of excavations at the Thillot mining site.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Thillot a été mis à jour le 2026-08-31 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES