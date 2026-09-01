Journées Européennes du Patrimoine Le Thillot
vendredi 18 septembre 2026 · Le Thillot
Informations pratiques
Le Thillot
Journées Européennes du Patrimoine
11bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:15:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Du Thillot à Château-Lambert les filons sous la frontière, quelle histoire ! Conférence donnée par Francis Pierre président de la SESAM (Société d’étude et de sauvegarde des anciennes mines) et responsable des fouilles sur le site minier du Thillot.Tout public
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11bis avenue de Verdun Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 24 98 90 mediatheque@lethillot88.fr
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English :
From Thillot to Château-Lambert—the veins beneath the border: what a story! Lecture given by Francis Pierre—president of SESAM (Society for the Study and Preservation of Historic Mines) and head of excavations at the Thillot mining site.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Thillot a été mis à jour le 2026-08-31 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
À voir aussi à Le Thillot (Vosges)
- Du Thillot à Château-Lambert – les filons sous la frontière, quelle histoire !, Salle Jean-Paul Sac – Médiathèque du Thillot, Le Thillot 18 septembre 2026
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