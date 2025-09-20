JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE LE TOUR DES PONTS Aulon

2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Balade patrimoniale accompagnée

Petit village commingeois situé sur la D8 reliant Saint-Gaudens à Aurignac, dans la partie nord du Piémont pyrénéen, Aulon est l’ancienne capitale du Nébouzan.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ce week-end à Aulon pour découvrir ou re-découvrir ce riche patrimoine bâti, culturel, historique et industriel de ce petit village des Terres d’Aurignac dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2024 .

Balade commentée à la découverte du patrimoine architectural et culturel dans le village suivi d’une visite commentée de l’église bénédictine de Notre Dame d’Aulon, de style roman du XIe et XIIe siècle, et de son clocher central de style toulousain du XIVe siècle.

Prévoir des chaussures de marche. .

English :

Guided heritage walk

German :

Begleiteter Spaziergang zum Kulturerbe

Italiano :

Passeggiata guidata nel patrimonio culturale

Espanol :

Paseo guiado por el patrimonio

