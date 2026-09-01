Journées Européennes du Patrimoine | Le Trompe-l’œil à travers l’histoire par Carolus Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Le Trompe-l’œil à travers l’histoire par Carolus

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Qui mieux que Carolus, pionnier du street art en Suisse et artiste européen aujourd’hui installé en Dordogne, pour nous faire découvrir ce mouvement, héritier des premières peintures rupestres de notre région ?

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Moulin d’Eymet célèbre avec lui 40 ans de création, dont les œuvres et trompe-l’œil ont marqué l’espace public à travers le monde.

Très impliqué dans la renaissance du Moulin en 2025, Carolus y a notamment exposé, peint Jeanne de Toulouse, réalisé un kolam, animé des ateliers et créé une fresque sur la biodiversité.

Au programme : exposition photos, vidéos, rencontre et conférence autour de son œuvre et de l’histoire du street art.

– 18h : Exposé / projection, durée 1h

– 19h : Vernissage / fête .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Le Trompe-l’œil à travers l’histoire par Carolus

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Le Trompe-l’œil à travers l’histoire par Carolus Eymet a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides