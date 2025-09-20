Journées Européennes du Patrimoine L’Ecole d’hier à aujourd’hui Ecole Primaire Arçon
Journées Européennes du Patrimoine L’Ecole d’hier à aujourd’hui
Ecole Primaire 3 Rue des Tilleuls Arçon Doubs
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
De 10h à 17h.
Organisées par l’association Arçon Nature et Patrimoine.
Exposition de photos et mobiliers illustrant Arçon et ses 3 écoles. Chants, témoignages et participation d’un photographe.
Accès libre.
Renseignements auprès de l’association Nature et Patrimoine. .
Ecole Primaire 3 Rue des Tilleuls Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 69 94 27
