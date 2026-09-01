Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville Place de l’Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) Granville

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) · Granville

Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville

Place de l’Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Lecture à voix haute sur le thème « Granville, le Roc, la mer et l’archipel » – Lieux, traces et survivances dans les récits d’hier et d’aujourd’hui – Résistance des pierres, figures héroïques et inspiratrices, préservation du patrimoine vivant. Textes anciens et contemporains lus dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026. .

Place de l’Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 69 57 29 contact@villadot.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer