Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville Place de l’Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) Granville
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) · Granville
Informations pratiques
Granville
Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville
Place de l’Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) 84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Lecture à voix haute sur le thème « Granville, le Roc, la mer et l’archipel » – Lieux, traces et survivances dans les récits d’hier et d’aujourd’hui – Résistance des pierres, figures héroïques et inspiratrices, préservation du patrimoine vivant. Textes anciens et contemporains lus dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026. .
Place de l’Isthme (en face du Musée Richard Anacréon) 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 69 57 29 contact@villadot.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Lecture à voix haute à la Haute Ville Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer
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