Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite » Ancien tribunal Briançon
Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite » Ancien tribunal Briançon vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite »
Ancien tribunal 49 Grande Rue Briançon Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19 19:30:00
Date(s) :
2025-09-19
Lecture « Au bout du couloir à droite » par la Compagnie El Pudu
.
Ancien tribunal 49 Grande Rue Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr
English :
Reading « Au bout du couloir à droite » by Compagnie El Pudu
German :
Lesung « Au bout du couloir à droite » von der Compagnie El Pudu
Italiano :
Lettura « Au bout du couloir à droite » di Compagnie El Pudu
Espanol :
Lectura « Au bout du couloir à droite » de Compagnie El Pudu
L’événement Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite » Briançon a été mis à jour le 2025-09-11 par Mairie de Briançon