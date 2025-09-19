Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite » Ancien tribunal Briançon

Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite »

Ancien tribunal 49 Grande Rue Briançon Hautes-Alpes

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

2025-09-19

Lecture « Au bout du couloir à droite » par la Compagnie El Pudu

Ancien tribunal 49 Grande Rue Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr

English:

Reading « Au bout du couloir à droite » by Compagnie El Pudu

German:

Lesung « Au bout du couloir à droite » von der Compagnie El Pudu

Italiano:

Lettura « Au bout du couloir à droite » di Compagnie El Pudu

Espanol:

Lectura « Au bout du couloir à droite » de Compagnie El Pudu

L’événement Journées européennes du patrimoine Lecture « Au bout du couloir à droite » Briançon a été mis à jour le 2025-09-11 par Mairie de Briançon