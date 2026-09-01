UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Briançon

Journées européennes du patrimoine Lecture: Des territoires (nous sifflerons la Marseillaise…) Cité vauban Briançon

dimanche 20 septembre 2026 · Cité vauban · Briançon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Cité vauban
Adresse
Centre d'Art Contemporain
Ville
05100 Briançon
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Briançon

Journées européennes du patrimoine Lecture: Des territoires (nous sifflerons la Marseillaise…)

Cité vauban Centre d’Art Contemporain Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Lecture thèatrale Des territoires (nous sifflerons la Marseillaise…)
  .

Cité vauban Centre d’Art Contemporain Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49  patrimoine@mairie-briancon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical reading “Territories (we’ll whistle the Marseillaise…)”

L’événement Journées européennes du patrimoine Lecture: Des territoires (nous sifflerons la Marseillaise…) Briançon a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Briançon

À voir aussi à Briançon (Hautes-Alpes)