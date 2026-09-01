Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Lecture par Robert et Michèle Birou, d’après des textes de Louis Chadourne (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lecture par Robert et Michèle Birou, d’après des textes de Louis Chadourne, Association les Amis de Chadourne ».

Salle de conférence du musée Labenche.

Entrée libre sans réservation. .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr

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English : Journées européennes du patrimoine: Lecture par Robert et Michèle Birou, d’après des textes de Louis Chadourne (Musée Labenche)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Lecture par Robert et Michèle Birou, d’après des textes de Louis Chadourne (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme