Journées Européennes du Patrimoine Lecture Petites et grandes histoires Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.
Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Lecture d’histoires insolites, des grandes, des petites, autour de la Cathédrale Sainte-Marie par l’association Livres sans frontières. .
Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 06 41
