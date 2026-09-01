Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : l’Éden

81 rue Maréchal Foch Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite de cet ancien cinéma converti en lieu culturel géré par une association. Exposition sur l’histoire des lieux. .

81 rue Maréchal Foch Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden.broc@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine : l’Éden

L’événement Journées européennes du patrimoine : l’Éden Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II