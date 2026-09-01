Journées européennes du patrimoine : l’Éden Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine : l’Éden
81 rue Maréchal Foch Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite de cet ancien cinéma converti en lieu culturel géré par une association. Exposition sur l’histoire des lieux. .
81 rue Maréchal Foch Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden.broc@gmail.com
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English : Journées européennes du patrimoine : l’Éden
L’événement Journées européennes du patrimoine : l’Éden Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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