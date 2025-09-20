Journées Européennes du Patrimoine Légende de la pierre Rue du Haut Sarrance

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Ouverture du site par Pôle Culture Haut-Béarn.

Levez le voile sur les mystères de la légende racontée par Marcel Amont histoire du village, de son pèlerinage au travers des films, images et maquettes. .

Rue du Haut Ecomusée Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 55 51 pah@hautbearn.fr

