Journées Européennes du Patrimoine L’Eglise et le Musée du Pin-en-Mauges Place Jacques Cathelineau Beaupréau-en-Mauges
Place Jacques Cathelineau Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-20
Venez visiter l’Eglise et le Musée du Pin-en-Mauges lors des Journées Européennes du Patrimoine !
Retrouvez le samedi et le dimanche de 14h à 17h, une visite libre du Musée, et de 15h à 16h, une visite commentée des vitraux de l’église.
Exposition de vêtements sacerdotaux anciens dans l’église, et l’histoire de ses 3 cloches.
Profitez-en pour découvrir les panneaux de la Vallée de l’Èvre.
Tout public Gratuit .
Place Jacques Cathelineau Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 30 07 49
English :
Come and visit the Church and Museum of Le Pin-en-Mauges during the European Heritage Days!
German :
Besuchen Sie die Kirche und das Museum von Le Pin-en-Mauges während der Europäischen Tage des Kulturerbes!
Italiano :
Venite a visitare la Chiesa e il Museo di Le Pin-en-Mauges durante le Giornate Europee del Patrimonio!
Espanol :
Venga a visitar la iglesia y el museo de Le Pin-en-Mauges durante las Jornadas Europeas del Patrimonio
L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Eglise et le Musée du Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-08-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges