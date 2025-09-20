Journées Européennes du Patrimoine L’Eglise et le Musée du Pin-en-Mauges Place Jacques Cathelineau Beaupréau-en-Mauges

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Venez visiter l’Eglise et le Musée du Pin-en-Mauges lors des Journées Européennes du Patrimoine !

Retrouvez le samedi et le dimanche de 14h à 17h, une visite libre du Musée, et de 15h à 16h, une visite commentée des vitraux de l’église.

Exposition de vêtements sacerdotaux anciens dans l’église, et l’histoire de ses 3 cloches.

Profitez-en pour découvrir les panneaux de la Vallée de l’Èvre.

Tout public Gratuit .

Place Jacques Cathelineau Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 30 07 49

English :

Come and visit the Church and Museum of Le Pin-en-Mauges during the European Heritage Days!

German :

Besuchen Sie die Kirche und das Museum von Le Pin-en-Mauges während der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Venite a visitare la Chiesa e il Museo di Le Pin-en-Mauges durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Venga a visitar la iglesia y el museo de Le Pin-en-Mauges durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

