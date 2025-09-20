Journées européennes du patrimoine l’église Notre-Dame de la Fosse Guémené-sur-Scorff

Eglise Guémené-sur-Scorff Morbihan

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’église Notre-Dame de la Fosse est une collégiale fondée en 1529 par les seigneurs de Guémené. Cette dernière est assez originale, en effet, elle dispose d’un clocher atypique. Le premier s’est effondré en 1757, faute d’entretien. Pour le remplacer, un campanile fut construit sur les hauteurs à une cinquantaine de mètres de l’église. Visite libre. .

Eglise Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 20 01

