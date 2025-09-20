Journées européennes du patrimoine l’église Notre-Dame Kernascléden
L’église Notre-Dame était une chapelle jusqu’en 1908. Construite au 15e siècle, à la demande de la famille des Rohan, elle est considérée comme l’un des chefs d’œuvre de l’art gothique flamboyant en Bretagne. À l’intérieur, l’un des plus beaux ensembles de peintures murales de la fin du Moyen Âge est conservé. Visite libre. .
Eglise Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 61 16
