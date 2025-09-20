Journées européennes du patrimoine l’église Saint-Malo Locmalo
Locmalo Morbihan
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
L’église Saint-Malo du 15e siècle vient d’être restaurée, permettant de redécouvrir son histoire. Visite libre. .
Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04
