Journées européennes du patrimoine l’église Saint-Yon Locuon Ploërdut

Journées européennes du patrimoine l’église Saint-Yon

Locuon Eglise Saint-Yon Ploërdut Morbihan

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

En levant le regard sur le clocher en granite, vous apercevrez de nombreuses têtes humaines sculptées. L’église, construite à partir du 16e, abrite des autels gallo-romains réemployés comme bénitiers. Visite libre. .

Locuon Eglise Saint-Yon Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43

