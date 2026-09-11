Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · CIAP Les Récollets Errekoletoak · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La compagnie Des Vents & Marées propose un plateau de radio en direct pour donner la parole à celles et ceux qui vivent, observent, étudient et racontent les rivages et les profondeurs sous-marines.
Un moment de rencontre joyeux, participatif et contemplatif où témoignages intimes et récits scientifiques se croisent, s’enrichissent et tissent du lien entre disciplines, communautés et territoire. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral
L’événement Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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