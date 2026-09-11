Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La compagnie Des Vents & Marées propose un plateau de radio en direct pour donner la parole à celles et ceux qui vivent, observent, étudient et racontent les rivages et les profondeurs sous-marines.

Un moment de rencontre joyeux, participatif et contemplatif où témoignages intimes et récits scientifiques se croisent, s’enrichissent et tissent du lien entre disciplines, communautés et territoire. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral

L’événement Journées européennes du patrimoine L’envers du décor #Littoral Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque