Journées européennes du patrimoine L’ÉPOQUE DES BAINS DE MER Devant l’ancien Casino Fécamp

Devant l’ancien Casino Boulevard Albert 1er Fécamp Seine-Maritime

Visite guidée.

Depuis près de 200 ans, le succès des plages normandes n’est un secret pour personne, et même si Fécamp était plus connu pour être un grand port de pêche, la cité des Terre-neuvas n’a pas dérogé à la mode des Bains de mer, insufflée par nos voisins britanniques dès la fin du XVIIIe siècle.

La plage de Fécamp se métamorphose avec l’ouverture d’un établissement de bains, suivi de la construction d’un casino ainsi que de nombreux hôtels et villas.

Laissez-vous conter l’histoire de la Belle Époque à travers des anecdotes tout en déambulant le long de la digue-promenade. .

Devant l’ancien Casino Boulevard Albert 1er Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

