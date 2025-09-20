Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe Ciboure

Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe Ciboure samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe

Digue du marégraphe Socoa Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le premier marégraphe a été installé en 1875 dans un bâtiment construit sur la digue nord du port de Socoa. À l’occasion de ces Journées, découvrez son histoire et celle de l’appareil de type “Brillié” en service de 1951 à 2000. .

Digue du marégraphe Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

English : Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe

German : Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe

L’événement Journées européennes du patrimoine Les 150 ans du marégraphe Ciboure a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque