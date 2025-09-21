JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES ATELIERS DE LA MANUFACTURE NATIONALE DE TAPIS Lodève

1 Impasse des Liciers Lodève Hérault

Les ateliers de la manufacture de tapis de la Savonnerie ouvrent leurs portes au public. Venez à la rencontre des liciers et licières qui perpétuent un savoir-faire unique, au service des plus hauts lieux de l’État. Découvrez les métiers à tisser, admirez les tapis en cours de création. Visite en accès libre, gratuite et ouverte à tous.

Comme chaque année, les ateliers de la manufacture de tapis de la Savonnerie ouvrent leurs portes. Les liciers et licières

vous accueillent sur ce site où sont tissés des tapis d’exception destinés aux ambassades, aux monuments nationaux,

au Palais de l’Elysée. Vous déambulerez entre les métiers à tisser et les tapis créés à l’atelier.

En continu. Gratuit, tout public.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

1 Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

The workshops of the Savonnerie carpet factory open their doors to the public. Come and meet the men and women who perpetuate a unique savoir-faire, serving the highest offices of the State. Discover the looms and admire the carpets being created. Free admission, open to all.

German :

Die Werkstätten der Teppichmanufaktur La Savonnerie öffnen ihre Türen für die Öffentlichkeit. Lernen Sie die Liciers und Licières kennen, die ihr einzigartiges Know-how im Dienste der höchsten Staatsämter weiterführen. Entdecken Sie die Webstühle und bewundern Sie die Teppiche, die gerade hergestellt werden. Die Besichtigung ist kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

I laboratori della fabbrica di tappeti Savonnerie aprono le porte al pubblico. Venite a conoscere i tessitori di seta che perpetuano un know-how unico, al servizio delle più alte cariche dello Stato. Scoprite i telai e ammirate i tappeti che vengono creati. La visita è gratuita e aperta a tutti.

Espanol :

Los talleres de la fábrica de alfombras Savonnerie abren sus puertas al público. Venga a conocer a los tejedores de seda que perpetúan un saber hacer único, al servicio de los más altos cargos del Estado. Descubra los telares y admire las alfombras que se están creando. La visita es gratuita y está abierta a todos.

