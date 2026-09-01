Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik Musée du Granit Bécon-les-Granits
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Granit · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik
Musée du Granit 22 Rue de Candé Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez en toute autonomie Les aventures de Marsouin au temps des granitiers [Balade numérique Baludik] lors de Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026
Parcours de découverte ludique dans les rues de Bécon-les-Granits avec P’tit Malo, petit-fils de granitier qui vous guide dans un jeu de piste grandeur nature à travers l’histoire locale. Téléchargez gratuitement l’application Baludik sur votre smartphone et accédez à ce parcours-énigmes d’une durée d’1h15.
Toute la journée en autonomie.
Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours
Parking et toilettes à proximité du départ .
Musée du Granit 22 Rue de Candé Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08
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English :
Explore “The Adventures of Marsouin in the Age of the Granite Quarrymen” [Baludik Digital Tour] at your own pace during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu
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