Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik Musée du Granit Bécon-les-Granits

Informations pratiques

Bécon-les-Granits

Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik

Musée du Granit 22 Rue de Candé Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez en toute autonomie Les aventures de Marsouin au temps des granitiers [Balade numérique Baludik] lors de Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026

Parcours de découverte ludique dans les rues de Bécon-les-Granits avec P’tit Malo, petit-fils de granitier qui vous guide dans un jeu de piste grandeur nature à travers l’histoire locale. Téléchargez gratuitement l’application Baludik sur votre smartphone et accédez à ce parcours-énigmes d’une durée d’1h15.

Toute la journée en autonomie.

Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours

Parking et toilettes à proximité du départ .

Musée du Granit 22 Rue de Candé Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore “The Adventures of Marsouin in the Age of the Granite Quarrymen” [Baludik Digital Tour] at your own pace during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Les aventures de Marsouin au temps des granitiers -Baludik Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu