Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais
Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette
Fosses de la Gardette Échillais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée.
.
Fosses de la Gardette Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 32 19 36 ape.echillais@laposte.net
English : European Heritage Days the Gardette pits
Guided tour.
German : Europäische Tage des Kulturerbes die Gruben von La Gardette
Führung.
Italiano :
Visita guidata.
Espanol :
Visita guiada.
L’événement Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan