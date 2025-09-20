Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais

Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette

Fosses de la Gardette Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée.

.

Fosses de la Gardette Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 32 19 36 ape.echillais@laposte.net

English : European Heritage Days the Gardette pits

Guided tour.

German : Europäische Tage des Kulturerbes die Gruben von La Gardette

Führung.

Italiano :

Visita guidata.

Espanol :

Visita guiada.

L’événement Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan